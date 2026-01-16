¿Qué revelaron las cámaras?: Ocho días sin rastro de Luis Ortega tras ingresar a un sendero en Cerro Azul

La familia alertó a las autoridades al notar que no regresó a la hora habitual, lo que dio inicio a un amplio operativo de búsqueda que se mantiene activo desde el pasado 9 de enero.

Ciudad de Panamá, Panamá/Se cumplen ocho días de la desaparición de Luis Ortega, un residente de Cerro Azul, visto por última vez cuando salió, como de costumbre, a ejercitarse en senderos cercanos a su vivienda junto a sus mascotas.

La familia alertó a las autoridades al notar que no regresó a la hora habitual, lo que dio inicio a un amplio operativo de búsqueda que se mantiene activo desde el pasado 9 de enero. De acuerdo con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Ortega salió de su residencia alrededor de las 7:30 a.m. y fue captado por una cámara privada ingresando a un sendero. Antes de las 9:00 a.m., fue observado en otro punto del área, lo que permitió concentrar los esfuerzos de rescate en una extensa zona boscosa.

Desde entonces, se ha desplegado un operativo interinstitucional que incluye personal terrestre, equipos caninos, drones con cámaras térmicas, vigilancia aérea y apoyo comunitario, sin que hasta el momento se tenga rastro del desaparecido. Las autoridades explicaron que la zona donde se perdió el rastro de Ortega es altamente compleja, dado que parte de Cerro Azul forma parte del Parque Nacional Chagres y cuenta con múltiples senderos interconectados.

Inicialmente, la ruta habitual del ciudadano comprendía un recorrido aproximado de un kilómetro, pero los equipos confirmaron que algunos senderos se extienden hasta 6.2 kilómetros, con salidas hacia comunidades como Caimitillo, Las Nubes, Mañanitas, Génesis, Cabra, Tocumen y el corregimiento de la 24 de Diciembre.

“Los senderos, muchos de estos tienen paso a estas comunidades; la gente los utiliza para el senderismo, turismo y probablemente el señor puede haber tomado alguno de estos caminos”, indicó Elizabeth Medina, oficial de Emergencias del Sinaproc.

Luis Ortega salió ese día acompañado por dos perros. Uno de ellos, Pantera, regresó solo a la residencia horas después. Sin embargo, Bongo, un perro tipo labrador color crema, no ha sido visto desde entonces, al igual que su dueño. Las autoridades señalaron que, pese a la activación de equipos caninos especializados, no han tenido reportes confirmados de Ortega ni su mascota.

Llamado a la ciudadanía y recomendaciones

Sinaproc reiteró el llamado a la ciudadanía para que cualquier información sea comunicada a través de los canales oficiales del Ministerio Público, que mantiene la investigación por medio de la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas.

Además, recordaron una serie de recomendaciones clave para quienes practican senderismo o ejercicio en áreas naturales:

No salir solos

Llevar teléfono celular cargado

Informar a familiares la ruta y el tiempo estimado

Portar hidratación, alimentos y una mochila básica de emergencia

Contactar de inmediato a los servicios de emergencia en caso de desorientación

A raíz del caso de Ortega, familiares de Julio Navarro también han solicitado apoyo para dar con su paradero. Navarro desapareció el 12 de diciembre, tras salir de una cita médica en el Hospital Santo Tomás.

Según su familia, fue visto por última vez saliendo del área de urgencias, y desde entonces se perdió su rastro en el centro de la ciudad. Vestía un suéter verde con rayas y una gorra con el nombre “Juan Carlos Navarro”. Las autoridades no descartan que aún se encuentre en la ciudad de Panamá y solicitan colaboración ciudadana para aportar cualquier información que permita ubicarlo.