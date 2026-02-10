Manipuladores de alimentos en Veraguas aprovechan feria de salud previo a Carnaval y Atalaya

Las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a los vendedores a cumplir con este requisito.

Santiago de Veraguas/Con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria durante las festividades del Carnaval y la tradicional fiesta religiosa de Atalaya, el Centro de Salud de Santiago de Veraguas desarrolló una feria especial para la emisión del carné de manipulador de alimentos, dirigida a comerciantes y vendedores ambulantes.

Hasta esta instalación médica llegó Higinia, procedente de Guayabito, en la comarca Ngäbe Buglé, quien aprovechó la jornada para tramitar su carné de salud, requisito indispensable para la venta de alimentos durante estas celebraciones.

Se dedica a la venta de café, plátanos y verduras. Dice que así está preparada con su carné cuando las autoridades suban a la comarca.

La directora del Centro de Salud de Santiago, Yatzary García, explicó que la feria se realiza ante el aumento de actividades festivas y la alta demanda de comerciantes temporales. Detalló que se están otorgando 25 cupos diarios, tanto este martes como el próximo jueves, y que el trámite y la entrega del carné se realizan el mismo día.

“Es importante que todo manipulador de alimentos cuente con su carné vigente, sobre todo en estas fechas de alta afluencia de personas”, subrayó la funcionaria.

Las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a los vendedores a cumplir con este requisito, ya que durante los carnavales y las festividades religiosas de Atalaya se estarán realizando operativos de verificación para comprobar la legalidad, autenticidad y vigencia de los carnés de manipulador de alimentos.

Con información de Ney Abdiel Castillo