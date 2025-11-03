Fiestas Patrias 2025: Secretario de EEUU y Embajadora de China felicitan a Panamá

Panamá/El secretario de Estado de Estados Unidos,Marco Rubio, y la embajadora de China, Xu Xueyuan, extendieron sus felicitaciones al pueblo panameño con motivo de las fiestas patrias, destacando los lazos de amistad, cooperación y respeto mutuo que unen a sus países con Panamá.

El secretario estadounidense Marco Rubio, envió un mensaje en nombre del Gobierno de Estados Unidos en el que reafirmó la alianza bilateral y el compromiso conjunto en materia de seguridad, comercio y defensa de la libertad.

En nombre de los Estados Unidos de América, felicito al pueblo de Panamá por sus 122 años de independencia. Bajo el liderazgo de los presidentes Trump y Mulino, nuestras dos naciones cimentan el camino hacia un futuro más seguro y próspero. Panamá es un socio comprometido de los Estados Unidos y un líder regional en el mantenimiento de la seguridad, en el combate al narcotráfico y en la gestión de la migración ilegal, los cuales son asuntos vitales para la estabilidad de la región”, expresó Rubio en un comunicado.

El diplomático también destacó la importancia del canal de Panamá en la cooperación bilateral.

Juntos, nuestras naciones comparten el peso de salvaguardar la seguridad del canal de Panamá, una puerta de entrada estratégica para el comercio, que influye en la vida de millones de personas cada día. Nuestra asociación de vieja data es un reflejo de los estrechos lazos que unen a nuestras naciones, a medida que seguimos trabajando juntos para resistir ante aquellas influencias malignas que amenazan nuestros valores compartidos y nuestro compromiso con la libertad”, señaló.

Por su parte, la embajadora de la República Popular China en Panamá, Xu Xueyuan, también se sumó a las celebraciones patrias a través de un video con parte del equipo diplomático, quienes lucieron trajes típicos panameños en honor a la cultura nacional.

“Para China es un honor acompañar a Panamá en este camino de desarrollo, amistad y cooperación mutua. Estas festividades remarcan el orgullo, la identidad y el espíritu de unidad del pueblo panameño, también por su independencia, por su historia y por su mirada al futuro. Desde el establecimiento de nuestras relaciones diplomáticas, el vínculo entre China y Panamá ha crecido con fuerza y confianza. Hoy ambos países disfrutan de una relación sólida basada en el respeto mutuo”, señala el video de la embajada.

El mensaje culminó con la embajadora vistiendo la pollera panameña, quien afirmó: “En nombre de la Embajada de la República Popular China en Panamá extendemos felicitaciones al pueblo panameño con motivo de la celebración de sus fiestas patrias. ¡Felices fiestas patrias, Panamá!”