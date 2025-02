En Exclusiva | Presidenta de la Corte Suprema habla sobre la justicia en medio de presiones

Ciudad de Panamá, Panamá/La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Eugenia López Arias, conversó en exclusiva con TVN Noticias para referirse a diversos temas de interés nacional, en los que tiene competencia esta institución. La demanda de inconstitucionalidad presentada contra el contrato de concesión de Panama Ports Company, la investigación por la bala que impactó en su oficina y el aumento de salario a los magistrados de la Corte fueron algunos de los temas abordados por López Arias.

La presidenta de la CSP calificó el disparo que se realizó en la ventana de su despacho como una situación “inédita” que no representa una amenaza directa. No obstante, a su juicio, la interpretación de este hecho es un “llamado de atención” por las decisiones que toma desde su cargo.

En este orden de ideas, López Arias dejó claro que una de sus fortalezas es “no temer” porque sabe que está haciendo lo correcto, y así lo seguirá haciendo como lo ha hecho en sus 35 años de carrera “sin mirar nombres” y basándose en los hechos.

Detalló que aquella tarde del 31 de enero, luego de este incidente, se activaron todos los estamentos de seguridad, y el procurador de la Nación, Luis Carlos Gómez, estuvo en el lugar hasta pasadas las 5:00 p.m., dirigiendo las investigaciones.

De momento, la investigación sigue su curso, no se han reportado aprehensiones ni existen sospechosos, pero se sigue analizando la evidencia de criminalística y balística.

Una amenaza directamente no, pero también se pudiera interpretar como un llamado de atención o un 'ponga cuidado, magistrada, por lo que está haciendo', no lo sé”, expresó.

Sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el artículo 1 de la Ley No. 5 de 16 de enero de 1997, “Por la cual se aprueba el contrato a celebrarse entre el Estado y la sociedad Panama Ports Company S.A, para el desarrollo, construcción, operación, administración y dirección de las terminales portuarias de contenedores, ro-ro, de pasajeros, carga a granel y carga general en los puertos de Balboa y Cristóbal”, indicó que la Corte Suprema de Justicia ha demostrado que está preparada para atender este tipo de situaciones, y este caso se desarrollará examinando los hechos y aplicando el derecho, a pesar de las presiones externas que han aumentado en las últimas semanas con las acusaciones del presidente Donald Trump sobre la presencia china en la zona del Canal.

Y es que la demanda contra el contrato de Hutchison Ports PPC (Panama Ports Company) se presenta en un contexto en el que Estados Unidos acusa a China de controlar el canal de Panamá y ampliar su expansión en esta ruta marítima. Esto, bajo el hecho de que PPC es miembro del Grupo Hutchison Ports, una filial del conglomerado multinacional CK Hutchison Holdings Limited, cuya oficina central se encuentra en Hong Kong, China.

Hemos demostrado que las presiones no nos llevan a tomar decisiones que no estén de acuerdo a la ley. Por lo tanto, cualquier presión que sea externa, estoy segura que no nos va a llevar a tomar una decisión que sea distinta a la que corresponda”, expresó la magistrada presidenta.