¡CSJ a prueba!: ¿Qué dice la magistrada presidenta sobre demanda contra Panama Ports?

La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, brindó una entrevista en exclusiva a TVN Noticias en la que habló de diversos temas de interés nacional en materia de justicia, así como la bala que impactó una de las ventanas de su oficina el pasado 31 de enero.

Entre los temas abordados está el gran pendiente de la justicia panameña, resolver de una vez y por todas el caso de Odebrecht, que involucra a dos expresidentes, miembros del gabinete de la administración 2009-2014 y miembros del Parlamento Centroamericano, posición que les brinda cierta inmunidad ante la justicia ordinaria.

Sobre el caso Odebrecht, López señaló que hay que conocer los trámites que conllevan, sobre todo en una causa tan compleja, dando un espaldarazo a la nueva extensión que dio la jueza Baloisa Marquínez por falta de algunas asistencias judiciales que no han sido respondidas y que toman aproximadamente ocho o nueve meses para que los países respondan.

“Hay personas que todavía no están notificadas y por lo tanto ella no puede continuar con la audiencia porque la persona tiene que estar notificada. Si está notificada y no aparece solamente su abogado, no hay ningún impedimento para que la audiencia se realice, pero en el caso, en este momento, hay personas que no se han notificado”, expresó.

Agregó que otro punto importante es que Brasil, a través de algunas decisiones que ha adoptado de sus tribunales, ha señalado que los colaboradores, que fueron colaboradores en algún momento, no pueden declarar. “Entonces, efectivamente, esa es una situación que tiene que resolverse”.

La magistrada López evitó hacer comentarios referentes a las posibles influencias de figuras políticas que están dentro de la investigación y que podrían estar generando atrasos. Sin embargo, enfatizó que el proceso debe continuar.

También se refirió a los roles claves que ha jugado el máximo tribunal de justicia del país, como la crisis por el contrato minero, la crisis que se reportó previo a las elecciones y ahora una demanda por inconstitucionalidad en el contrato de concesión de puertos entre el Estado y Panama Ports, en medio de las presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Panamá.

A esto, López destacó que están preparados, y ya lo han demostrado.

“Vamos a atender todos los casos como siempre lo ha hecho esta Corte Suprema de Justicia, únicamente examinando los hechos y aplicando el derecho. Hemos demostrado que las presiones no nos llevan a tomar decisiones que no estén de acuerdo a la ley. Por lo tanto, cualquier presión que sea externa, estoy segura que no nos va a llevar a tomar una decisión que sea distinta a la que corresponda”, expresó.

No se pierda esta tarde en el noticiero estelar la entrevista completa con la magistrada presidenta de la CSJ. Descubra las revelaciones sobre el incidente registrado el viernes pasado en su oficina cuando una bala impactó su ventana, a partir de las 6:00 p.m.