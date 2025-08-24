Maribel Gordón es electa presidenta del FAD en su congreso constitutivo

La jornada, que reunió a 192 de los 219 delegados habilitados.

Panamá/El Frente Amplio por la Democracia (FAD) logró este domingo constituirse por tercera vez como partido legalmente reconocido en Panamá.

La jornada, que reunió a 192 de los 219 delegados habilitados, no solo aprobó el nombre, los estatutos, el plan de gobierno y los símbolos del colectivo, sino que también eligió como presidenta a la excandidata presidencial de 2024, Maribel Gordón, quien ahora tendrá la tarea de encabezar este nuevo intento de consolidar al FAD en la arena política nacional.

Gordón estará acompañada en esa directiva, por algunos de los dirigentes del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) actualmente investigados por el Ministerio Público. Se trata de Saúl Méndez (tercer vicepresidente), Genaro López (secretario de Finanzas), Jaime Caballero (primer subsecretario) y Erasmo Cerrud (tercer subsecretario).

Durante la convención, los delegados aprobaron el nombre, símbolos, plan de gobierno, estatutos, así como la declaración de principios, bandera, emblema y código de ética del partido.

Las votaciones se realizaron en cinco mesas, con la participación de 192 delegados de los 219 habilitados para sufragar. Según la Dirección Nacional de Organización Electoral del Tribunal Electoral (TE), el proceso superó el quórum mínimo de 111 delegados (la mitad más uno) requerido para validar las decisiones.

Con esta elección, Maribel Gordón asume la conducción del FAD en una nueva etapa que le permitirá figurar en el escenario político como un partido reconocido oficialmente por el Tribunal Electoral.

El FAD cuenta con una membresía de 48,815 inscritos, según el último registro del TE.