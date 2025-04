Martín Torrijos: El futuro de Panamá no depende de si Martinelli se va o no a Nicaragua

Ciudad de Panamá/El expresidente de la República, Martín Torrijos, compartió en sus redes sociales su opinión sobre la situación del exmandatario Ricardo Martinelli y el estado actual del país. En su mensaje, Torrijos enfatizó que el futuro de Panamá no depende de si Martinelli se traslada o no a Nicaragua.

"Independientemente de si el expresidente Martinelli se va o no para Nicaragua, el futuro de los panameños no depende de eso. Ya sabíamos que ni Martinelli era Mulino, ni Mulino era Martinelli ni que aparecería el Chen Chen. Esto les sirvió para ganar, pero créanme, no para gobernar", expresó Torrijos en su publicación.

El exmandatario Torrijos criticó la gestión actual, señalando que el gobierno está garantizando impunidad a quienes se han apropiado de fondos públicos. Además, mencionó problemas como la improvisación, la incoherencia y la imposición en la administración del país.

Torrijos dirigió un mensaje directo al presidente José Raúl Mulino: "Presidente Mulino, le repito lo que me dicen a diario muchos panameños: usted está a tiempo de corregir el rumbo. Este país merece vivir con dignidad, estabilidad y en armonía. Las familias panameñas aún esperan que se les resuelvan los problemas que viven a diario".

Asimismo, destacó la necesidad de fortalecer las instituciones, garantizar decisiones transparentes y recuperar la confianza ciudadana. En su mensaje, resaltó temas críticos como la falta de empleo, el acceso a la salud y educación, la problemática de la mina y la relación con Estados Unidos.

"Esto nos exige actuar con responsabilidad, determinación y con mucha, mucha comprensión entre nosotros mismos. Solo así seremos capaces de seguir hacia adelante", concluyó Torrijos en su declaración.