Ricardo Martinelli viajará en un vuelo privada a Nicaragua

Luis Eduardo Camacho, diputado y vocero del expresidente Ricardo Martinelli, reveló este sábado 29 de marzo que Martinelli viajaría en un vuelo privado a Nicaragua, acompañado de sus familiares y un cuerpo de diplomáticos nicaragüenses, como lo dicta la Convención de Asilo Político de Montevideo.

"Entiendo que va a ser privado", dijo al ser consultado sobre este tema.

Camacho detalló que la coordinación implica el acompañamiento diplomático desde que Martinelli salga de la embajada hasta su llegada al avión y señaló que es posible que la embajadora de Nicaragua, Rosario Murillo, sea quien lo acompañe y que la seguridad estará a cargo del Estado panameño. Indicó que ya existe una fecha probable sin precisar el día y la hora exacta.

Cabe recordar que el salvoconducto entregado por la Cancillería de Panamá vence a la medianoche del lunes 31 de marzo, por lo tanto, el traslado del exmandatario debería darse entre este domingo y lunes.

¿Alerta Roja para Martinelli?

Asimismo, Camacho asegura que las versiones sobre una posible alerta roja de Interpol en contra de Martinelli, calificándolas de "estupideces", y afirmó que a los asilados políticos no se les puede emitir dicha alerta. "No hay otra palabra para escribirlo porque lo que saben o, por lo menos, que investiguen a las personas que son objeto de un asilo político, no se les puede poner alerta roja".

Además, según Camacho el asilo político no impone restricciones a la movilidad del exmandatario, salvo que exista un acuerdo específico entre el país asilante y el asilado, pero en este caso no sería así. Se limitó a detallar si Martinelli tendría las intenciones de viajar a otros países, bajo la condición de asilado político.

Puso como ejemplo el caso del opositor venezolano Edmundo González Urrutia, asilado por España, quien posteriormente viajó a otros países sin restricciones, siendo uno de estos países Panamá. Afirmó que Martinelli podría desplazarse a cualquier lugar donde tenga visado, aunque no precisó si tiene planes de viajar a otro destino distinto a Nicaragua.

Camacho valoró que el gobierno panameño haya reconocido los riesgos para la salud del expresidente debido al tiempo que ha permanecido en la embajada y reiteró que este reconocimiento fue clave en la concesión del salvoconducto.

¿Qué pasa con la condena?

Para el abogado Rodrigo Noriega, el salvoconducto era la "única solución jurídica" y no significa impunidad, indultado o la extinción de la pena. Afirma que tampoco significa que Panamá reconoce que Martinelli es un "perseguido político" tal y como él lo afirma, a pesar de que fue condenado por un delito común.

"Esto no indica que haya impunidad. Voy a aclarar un detalle: la sentencia de él del caso New Business quedó en firme el 4 de marzo de 2024; la prescripción de esa sentencia, si no pasa nada, sería el 4 de noviembre de 2034. De aquí hasta allá el Estado panameño puede solicitar su extradición y eso mantiene vigente esa sentencia", explicó Noriega.

¿En qué se fundamentó el salvoconducto?

En su pronunciamiento, el canciller de la República, Javier Martínez-Acha, se refirió a las demandas de inconstitucionalidad que ha presentado el expresidente contra el fallo, "argumentando jurídicamente que se vulnera el principio de especialidad establecido en el tratado de extradición entre los Estados Unidos y Panamá, con base en un informe entregado por esta Cancillería, a pedido de su abogado".

"Dado que los tiempos de la justicia no siempre coinciden con los tiempos que exige la salud, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha decidido reconocer el asilo otorgado por el gobierno de la República de Nicaragua al señor Martinelli Berrocal en la embajada de la República de Nicaragua en la ciudad de Panamá y, como resultado, concede el salvoconducto solicitado por dicho Gobierno para que el señor Martinelli Berrocal pueda trasladarse prontamente a la República de Nicaragua", expresó.

Aseguró que el asilo se reconoce y el salvoconducto obedece a "causas estrictamente humanitarias", para que Martinelli pueda continuar "su defensa en condiciones más favorables que las actuales, como acceder, en libertad, a tratamiento ambulatorio que mejora significativamente su calidad de vida".

De acuerdo con Noriega, la Cancillería de la administración de Mulino, entregó un informe a los abogados de Martinelli en donde indican que según "ellos [la Cancillería] no se había respetado el principio de especialidad".

No obstante, a su juicio, el canciller Martínez-Acha debe explicar su comportamiento porque es un "abuso" decir que se había vulnerado ese principio de especialidad.