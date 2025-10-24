Del amor a la formalidad: 39 parejas se casan en el aniversario del Tribunal Electoral

Entre los contrayentes hubo historias diversas: algunas parejas llevan apenas un año de conocerse , mientras que otras han compartido más de dos décadas de vida juntos .

Panamá/En medio del aniversario número 69 del Tribunal Electoral, 39 parejas unieron sus vidas este viernes 24 de octubre en una boda masiva celebrada en la sede de la institución, reafirmando su compromiso de amor y convivencia.

Entre los contrayentes hubo historias diversas: algunas parejas llevan apenas un año de conocerse, mientras que otras han compartido más de dos décadas de vida juntos. Incluso, varios de los matrimonios celebrados corresponden a parejas que ya tienen hijos en edad escolar o universitaria, y que decidieron formalizar su unión en esta fecha tan significativa.

“Nos conocimos en la universidad, primero fuimos amigos y después nos fuimos enamorando hasta que decidimos casarnos”, relató una de las jóvenes parejas recién casadas.

Entre risas y palabras llenas de cariño, los novios compartieron lo que más admiran el uno del otro: “Lo que más me gusta de él es que es muy paciente y cocina muy rico”, dijo la novia. “A mí lo que más me encanta de ella es su sonrisa; es algo que hay que mantener para que la pareja no se aburra”, añadió el esposo.

Otras parejas con más años de convivencia también compartieron consejos y mensajes de fe y esperanza. “Hace 23 años la conocí. Dios sabe por qué no cruzamos caminos antes, pero llegó el momento justo. Ella fue mi apoyo en tiempos difíciles, y con amor y la presencia de Dios todo se logra”, expresó uno de los contrayentes con emoción.

Estas parejas, que hoy formalizan un lazo que ya existía en la práctica, ofrecieron sus palabras de orientación a los matrimonios jóvenes, recordando la importancia del respeto, la tolerancia y el compromiso para mantener una relación sólida.

El Tribunal Electoral destacó que este tipo de ceremonias se realizan como parte de su política de acercamiento ciudadano y que las bodas masivas son completamente gratuitas.

La entidad invitó a las personas interesadas en casarse a acercarse a sus distintas sedes en todo el país para conocer las próximas fechas de celebración y así dar el paso hacia la unión civil.

Con información de María De Gracia.