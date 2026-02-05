Proceso de revocatoria contra el alcalde Mayer Mizrachi se cae; solo se recogieron 66 firmas

Solo se recolectaron 66 firmas válidas, muy por debajo de las más de 217 mil requeridas por ley.

Panamá/El proceso de revocatoria de mandato por iniciativa popular presentado contra el alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, quedó prácticamente sin efecto luego de que el Tribunal Electoral confirmara que solo se lograron reunir 66 firmas válidas, una cifra que representa apenas el 0.030 % del respaldo requerido por ley.

De acuerdo con la resolución emitida por la Dirección Regional de Organización Electoral, el proceso impulsado por el ciudadano José Clemente Guardia Bernal no alcanzó el mínimo exigido, que correspondía al 30% del padrón electoral del distrito de Panamá, equivalente a 217,322 firmas.

El documento oficial detalla que, una vez vencido el plazo legal de recolección —que se extendió desde el 8 de octubre de 2025 hasta el 4 de febrero de 2026—, “se registró un total de sesenta y seis (66) firmas, que representan el cero punto cero treinta por ciento (0.030%) del total de las doscientas diecisiete mil trescientas veintidós (217,322) firmas de apoyo requeridas”.

En ese sentido, la resolución establece de forma expresa “reconocer las sesenta y seis (66) firmas de respaldo registradas como válidas”, dejando constancia de que el apoyo ciudadano fue insuficiente para que el proceso pudiera avanzar a una siguiente etapa.

Aunque el Tribunal Electoral advirtió que la cantidad de firmas reconocidas “puede ser impugnada” dentro de los cinco días hábiles siguientes a su publicación en el Boletín Electoral, el bajo número de respaldos recolectados marca un punto de quiebre en la iniciativa, que queda sin viabilidad práctica.

El proceso de revocatoria había sido admitido formalmente en agosto de 2025 y contó incluso con la habilitación de oficinas del Tribunal Electoral en días inhábiles y de duelo nacional para facilitar la recolección de firmas. Sin embargo, el resultado final evidencia una falta de respaldo ciudadano significativo.

Con esta resolución, el intento de revocar el mandato del alcalde capitalino se desinfla al no cumplir con el requisito básico de apoyo popular, cerrando un capítulo que, pese a su trámite legal, no logró calar en la ciudadanía del distrito de Panamá.