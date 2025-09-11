Médicos de la Ciudad de la Salud corrigen anomalía genética en gemelas de 22 semanas

Tras la cirugía, las gemelas muestran parámetros de crecimiento y bienestar adecuados, de acuerdo con los controles realizados a las 28 semanas de embarazo.

Médicos de la Caja de Seguro Social (CSS) realizaron por primera vez una cirugía dentro del útero para tratar un embarazo gemelar afectado por el Síndrome de Transfusión Feto-Fetal (STFF), una condición que ocurre cuando gemelos que comparten la misma placenta también comparten vasos sanguíneos. El trastorno provoca un desequilibrio en el desarrollo y puede ser mortal para uno de los bebés si no se atiende a tiempo.

La intervención se practicó en una mujer de 28 años con 22 semanas de gestación en la Ciudad de la Salud. El procedimiento consistió en la coagulación láser selectiva de los vasos comunicantes de la placenta, con el objetivo de corregir el desequilibrio hemodinámico, explicó el médico Nelson Ortega, especialista en Medicina Materno Fetal.

La madre, Kimberly Campos, dijo haber aceptado la operación tras conocer los riesgos que enfrentaban sus hijas. “Espero ver a mis hijas sanas y fuertes. Estoy en casa esperando cumplir las 37 semanas reglamentarias para ver nacer a mis bebés”, señaló.

La joven madre explicó que fueron inevitables los sentimientos al conocer que padecía un síndrome que ponía en peligro la vida de sus bebés. Sin embargo, recordó que cuando los doctores de la CSS le comunicaron que un novedoso procedimiento podría corregir esta condición y salvar la vida de sus hijas, no dudó en aceptar la intervención.

Para la Caja de Seguro Social, la cirugía marca un antes y un después en la medicina materno-fetal panameña, ya que ofrece una esperanza de vida a bebés que enfrentan una condición prenatal peligrosa.