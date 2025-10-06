Médicos del Instituto Oncológico dirigirán tratamientos de quimioterapia en el nuevo hospital de Bugaba

El convenio entre el Ministerio de Salud y el ION permitirá que las quimioterapias en Bugaba sean asistidas de forma remota desde la capital.

Chiriquí/A través de un convenio de cooperación, los médicos oncólogos del Instituto Oncológico Nacional (ION) podrán dirigir, mediante videoconferencias, los tratamientos de quimioterapia que se realicen en el nuevo Hospital de Bugaba, en la provincia de Chiriquí.

El director general del ION, Dr. Julio Javier Santamaría, explicó que este modelo permitirá que los pacientes de la región occidental del país reciban atención especializada sin necesidad de trasladarse hasta la ciudad de Panamá.

“En el Chicho Fábrega se realiza entre 15 y 20 sesiones de quimioterapia a pacientes que ahora no tienen que viajar hasta el ION”, destacó Santamaría.

🔗Puedes leer: Paciente y personal médico quedaron atrapados en un elevador del Hospital 'Chicho' Fábrega en Veraguas

El convenio entre el Ministerio de Salud (MINSA) y el ION permitirá que las quimioterapias en Bugaba sean asistidas de forma remota desde la capital, mientras el hospital completa la contratación y formación de su propio equipo de oncólogos.

El Dr. Santamaría expresó su satisfacción con la apertura del nuevo hospital, resaltando que su ubicación estratégica, diseño arquitectónico y distribución de los espacios “permitirán brindar a los pacientes una atención digna, moderna y de calidad”.

Además, señaló que el funcionamiento del Hospital de Bugaba contribuirá al descongestionamiento de los hospitales Rafael Hernández y José Domingo de Obaldía, fortaleciendo así la red de atención oncológica en la región occidental del país.