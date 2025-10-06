Paciente y personal médico quedaron atrapados en un elevador del Hospital Luis 'Chicho' Fábrega en Veraguas

🏥 El incidente se originó por fluctuaciones eléctricas registradas en horas de la mañana, lo que ocasionó un fallo en la tarjeta de control del ascensor. 🏥 El Minsa informó que de inmediato se activó el protocolo de emergencia, logrando evacuar a las personas sin que se reportaran lesiones. El paciente fue trasladado posteriormente al Salón de Operaciones.

Santiago, Veraguas/Un paciente de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), junto a un médico, un enfermero y un camillero, quedaron momentáneamente atrapados este lunes 6 de octubre dentro de uno de los elevadores del Hospital Dr. Luis “Chicho” Fábrega, en la provincia de Veraguas.

De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa), el incidente se originó por fluctuaciones eléctricas registradas en horas de la mañana, lo que ocasionó un fallo en la tarjeta de control del ascensor. La institución precisó que la situación fue certificada por la empresa responsable del mantenimiento de los elevadores del hospital.

El Minsa informó que de inmediato se activó el protocolo de emergencia, logrando evacuar a las personas sin que se reportaran lesiones. El paciente fue trasladado posteriormente al Salón de Operaciones. Las autoridades sanitarias indicaron que se realizan los trabajos necesarios para habilitar el elevador afectado y garantizar que la atención hospitalaria no se vea comprometida.

Te podría interesar: Minsa informa que elevadores del Hospital Luis ‘Chicho’ Fábrega ya están en funcionamiento

La entidad recordó que el centro médico cuenta con 14 elevadores en proceso de reparación. Al 3 de octubre, seis de ellos ya habían sido habilitados y puestos en funcionamiento.

Durante varias semanas, la falta de ascensores había generado serias dificultades en la operatividad del hospital, obligando a la administración a ejecutar un plan de contingencia que incluyó la restricción de la admisión de pacientes, limitando la atención únicamente a casos de urgencia.

Con la reapertura progresiva de los equipos reparados, el Minsa aseguró que el hospital podrá retomar paulatinamente sus operaciones habituales, aliviando la carga del personal médico y mejorando la atención a la población usuaria.