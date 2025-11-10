Primer puesto del colegio Remón Cantera no pudo portar la bandera durante desfiles por ser extranjera; Meduca reacciona

El Meduca aclara que las normativas vigentes no prohíben que un estudiante extranjero participe con orgullo en actos cívicos y patrióticos, incluyendo portar la bandera nacional, siempre que cumpla con los méritos y requisitos legales.

Ciudad de Panamá/Un intenso debate se ha generado en redes sociales luego que se difundiera un video de Rosanel Quiroga, estudiante de duodécimo grado del Colegio José Antonio Remón Cantera, quien, a pesar de obtener el primer puesto de honor de su promoción, no pudo portar el emblema nacional durante los desfiles patrios por ser extranjera.

El caso de Quiroga, de origen colombiano, ha despertado opiniones encontradas entre los usuarios de redes sociales. Algunos calificaron la situación como un acto discriminatorio que ignora el mérito académico, mientras otros señalaron que el uso de la bandera nacional está regulado y reservado exclusivamente a los ciudadanos panameños.

En el video, publicado por el diario Panamá América, la joven expresó su tristeza por no haber podido representar a su colegio con el pabellón panameño, a pesar de sus logros. “Me pone un poco triste el hecho de que, a pesar de mis méritos, estos se minimicen por no ser este mi país de origen. Portar la bandera es un sentimiento muy bonito; una bandera tiene un significado muy importante para un país, y el hecho de ser el primer puesto nadie debería quitártelo”, manifestó Quiroga.

Rosanel, quien llegó a Panamá en 2016, asegura sentirse plenamente identificada con la cultura del país. “Llevo acá desde 2016, casi la mitad de mi vida en este país, y se siente como un hogar. Ni siquiera tengo el acento de mi país porque ya estoy muy acostumbrada a la cultura, a absolutamente todo de Panamá. Se siente como un hogar”, comentó la estudiante, visiblemente emocionada.

A pesar de no haber encabezado la delegación de su colegio durante los desfiles del mes de noviembre, la joven se mostró orgullosa de haber alcanzado uno de sus mayores objetivos académicos: ser la primera en su promoción. “Me llena mucho de orgullo ser el primer puesto, ya que era una de mis metas llegar a duodécimo año y ser el primer puesto. Se siente satisfactorio poder haber cumplido con eso que tanto me prometí a mí misma”, expresó.

Quiroga también hizo un llamado para que los estudiantes extranjeros con buen rendimiento académico tengan mayor acceso a becas universitarias y oportunidades educativas en Panamá.

Nota relacionada: Estudiantes del Colegio José Remón Cantera exigen remodelación del plantel

Meduca reacciona

El Ministerio de Educación, mediante comunicado, indicó que “la Dirección Regional de Panamá Centro investiga los hechos para esclarecer lo sucedido” en el Colegio José Antonio Remón Cantera, luego de que una estudiante, que obtuvo el mayor índice académico del plantel, no pudo portar el Pabellón Nacional durante el desfile patrio.

“Las normativas vigentes no prohíben que un estudiante extranjero participe con orgullo en actos cívicos y patrióticos, incluyendo portar la bandera nacional, siempre que cumpla con los méritos y requisitos legales”, aclara el Meduca en un comunicado.