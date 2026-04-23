Meduca refuerza protocolos de seguridad en centros educativos

La institución advirtió a los estudiantes que la difusión de mensajes relacionados con amenazas o hechos de violencia, incluso cuando se trate de bromas o tendencias.

Panamá/El Ministerio de Educación (Meduca) reiteró la activación de protocolos de seguridad en los centros educativos del país, como parte de las medidas preventivas ante situaciones que puedan representar riesgos para la comunidad escolar.

A través de un comunicado oficial, la entidad informó que los planteles cuentan con procedimientos establecidos que se activan de manera inmediata, los cuales incluyen la coordinación con estamentos de seguridad, la verificación de información y la implementación de acciones preventivas para salvaguardar a estudiantes, docentes y personal administrativo.

El Meduca hizo un llamado a madres, padres y acudientes a mantenerse atentos a las actividades digitales de sus hijos, promoviendo un uso responsable de las redes sociales y fomentando el diálogo en el hogar, así como valores como la convivencia pacífica y la empatía.

🔗Puedes leer: Abren investigación penal por mensajes de amenaza en colegio de Panamá Oeste

Asimismo, la institución advirtió a los estudiantes que la difusión de mensajes relacionados con amenazas o hechos de violencia, incluso cuando se trate de bromas o tendencias, puede derivar en investigaciones y en la aplicación de medidas disciplinarias.

La entidad también instó a la población a actuar con responsabilidad ante este tipo de situaciones, evitando la propagación de rumores o información no verificada y confiando en los canales oficiales. Destacó que la colaboración ciudadana es clave para mantener un ambiente seguro y garantizar la efectividad de las medidas adoptadas.

Finalmente, el Meduca reiteró su compromiso de velar por entornos escolares seguros, asegurando el bienestar de la comunidad educativa y el normal desarrollo de las clases, sin afectaciones por situaciones que alteren la tranquilidad en los centros educativos.