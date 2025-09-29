Mercado de Changuinola permanece paralizado por conflictos legales desde 2024

La obra, que era ejecutada por la Cadena de Frío, se encuentra inconclusa debido a conflictos legales relacionados con el terreno donde se desarrollaría la infraestructura. Los comerciantes del distrito esperaban contar con instalaciones adecuadas que les permitieran conservar sus productos en condiciones óptimas.

Changuinola, Bocas del Toro/El proyecto de construcción del mercado de Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro, permanece paralizado desde 2024, pese a que inicialmente se había emitido la orden de proceder con los trabajos.

La obra, que era ejecutada por la Cadena de Frío, se encuentra inconclusa debido a conflictos legales relacionados con el terreno donde se desarrollaría la infraestructura.

Lo que comenzó como una esperanza para los pequeños vendedores de legumbres de la región, en la actualidad se ha convertido en una fuente de incertidumbre. Los comerciantes del distrito esperaban contar con instalaciones adecuadas que les permitieran conservar sus productos en condiciones óptimas.

"Tenemos que ver que la gente necesita mantener sus cultivos y legumbres en frío, para que la gente pueda comprar un mejor producto y llevar una mejor canasta a la familia panameña", expresó Yovani Álvarez, residente de Changuinola.

La comunidad y los propios vendedores solicitan a las autoridades competentes que brinden una explicación clara sobre el estado actual del proyecto, considerado fundamental para mejorar las condiciones laborales de los comerciantes y ofrecer un mejor servicio a los consumidores.

"Espero que lo reactiven pronto, para ver si todavía la economía mejora. Sería diferente, porque por lo menos nos ayudaría más a nosotros también", manifestó Ana Zamora, residente en este distrito.

Con información de Nixon Miranda