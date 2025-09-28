Inician investigación por muerte de una persona en la estación de Los Andes del Metro de Panamá

El Metro de Panamá reportó la incidencia a las 9:28 a.m. sin especificar que se trataba de la muerte de una persona.

Ciudad de Panamá, Panamá/En la mañana de este domingo 28 de septiembre, el Metro de Panamá reportó una incidencia en la estación Los Andes.

Alrededor de la 1:40 p.m., el Ministerio Público informó que se trataba de la muerte de una persona.

El Ministerio Público detalló que la Sección de Atención Primaria de San Miguelito inició una investigación para determinar cómo se dieron los hechos.

Las autoridades no especificaron el género ni la edad de la víctima, pero según reportes de usuarios que presenciaron el hecho, era un hombre.

En lo que va del año, se han registrado varios incidentes similares en distintas estaciones del sistema, generando preocupación por la seguridad de los usuarios.

Al lugar llegaron el Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional y personal del Ministerio Público, para el levantamiento del cuerpo y las primeras diligencias de investigación.

El Metro de Panamá informó a las 9:28 a.m. que, debido a la incidencia en la estación Los Andes en zona de vía, el servicio comercial se ofrecía de forma parcial:

Operativo:

De San Miguelito a Albrook

De San Isidro a Villa Zaita

Fuera de servicio:

Estación Pan de Azúcar

Estación Los Andes

La empresa pidió disculpas a los usuarios por los inconvenientes. Hasta el cierre de esta nota la afectación en las estaciones se mantiene.

Otros contenidos: