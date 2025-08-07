Metro de Panamá anuncia cierre nocturno en Villa Zaita por desmontaje de puente

Las obras se ejecutarán en horario nocturno, desde las 10:00 p.m. hasta las 4:30 a.m. del día siguiente.

Línea 1 del Metro de Panamá en el área de Villa Zaita.
Danna Durán - Periodista
07 de agosto 2025 - 16:12

Ciudad de Panamá/El Metro de Panamá informó que este viernes 8 y sábado 9 de agosto, se realizará el desmontaje del puente peatonal temporal ubicado frente al Centro Comercial Villa Zaita Mall, como parte de los trabajos de extensión de la Línea 1 del Metro.

Debido a esta labor, se aplicarán cierres y desvíos de carriles en la vía Transístmica, específicamente en el área frente al centro comercial.

Las obras se ejecutarán en horario nocturno, desde las 10:00 p.m. hasta las 4:30 a.m. del día siguiente, con el objetivo de minimizar el impacto en la circulación vehicular diurna.

Según el comunicado oficial, se ha implementado un Plan de Manejo de Tráfico aprobado por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), que incluye cierres totales temporales y rutas alternas claramente señalizadas.

Se recomienda a los usuarios planificar sus desplazamientos y tomar las precauciones necesarias durante los días y horarios mencionados.

