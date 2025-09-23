MiAmbiente expone a abogados y sociedad civil el alcance de la auditoría a mina de Cobre Panamá

MiAmbiente informó que está abierto a recibir nuevamente a los abogados y a la sociedad civil para escuchar propuestas que fortalezcan el proceso.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) recibió este martes a un grupo de abogados y representantes de la sociedad civil interesados en conocer el alcance de la Auditoría Integral al proyecto Mina de Cobre Panamá.

En la reunión participaron los juristas Silvio Guerra, Roberto Ruiz Díaz y Juan Ramón Sevillano, quienes fueron atendidos por el ministro de Ambiente encargado, Óscar Vallarino.

Vallarino detalló que el proceso será estructurado y organizado, priorizando las áreas críticas para verificar el cumplimiento ambiental, así como los aspectos legales, laborales y tributarios. Además, se aplicarán estándares técnicos y operacionales con el fin de identificar riesgos actuales y posibles pasivos ambientales futuros.

La auditoría pondrá especial atención en los aspectos ambientales más relevantes y críticos, incluyendo la verificación de 32 informes de la fase de construcción y 10 informes del periodo de operación. Esto implica la revisión de todo lo ejecutado en las etapas de diseño y construcción, a fin de confirmar el cumplimiento previo a la actual fase de Cuidado y Mantenimiento, establecida mediante el Plan de Preservación y Gestión Segura.

Los temas a evaluar abarcan emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), calidad del aire y agua, gestión hídrica, seguridad de depósitos (botaderos, stocks y relaves), biodiversidad, patrimonio cultural y relaciones comunitarias.

La empresa multinacional SGS Panama Control Services, Inc. fue seleccionada para llevar a cabo la auditoría y actualmente trabaja en la fase de planificación junto a MiAmbiente, con la posibilidad de incluir materias adicionales en las especificaciones técnicas.

El despacho ministerial informó que está abierto a recibir nuevamente a los abogados y a la sociedad civil para escuchar propuestas que fortalezcan el proceso.

En cumplimiento del cronograma, MiAmbiente invitó a la ciudadanía a consultar la documentación relativa a esta auditoría en la página web institucional (www.miambiente.gob.pa). Este acceso se ampara en la Ley 6 de 22 de enero de 2002, sobre transparencia en la gestión pública, y en la Ley 125 de 4 de febrero de 2020, que aprueba el Acuerdo de Escazú.