Policía Nacional frustra intento de secuestro en la vía Ricardo J. Alfaro

En el operativo fueron capturadas dos personas y se decomisaron dos armas de fuego.

Ciudad de Panamá, Panamá/Agentes de la Policía Nacional frustraron este martes un supuesto intento de secuestro en la vía Ricardo J. Alfaro (Tumba Muerto), a la altura de la Universidad Tecnológica de Panamá. El hecho se dio alrededor de las 3:25 p.m.

En el operativo fueron capturadas dos personas y se decomisaron dos armas de fuego.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue localizada dentro de un vehículo con las manos amarradas, mientras los sospechosos intentaban mantenerlo privado de libertad.

Fuentes de la Policía Nacional señalaron que los aprehendidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.