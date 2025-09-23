Fiscalía Anticorrupción inspecciona oficinas de la CSS por caso ‘Cero Letrinas’

Ciudad de Panamá/La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Anticorrupción, realizó una diligencia de inspección ocular en las instalaciones de la Caja de Seguro Social (CSS) ubicadas en Clayton, como parte de las investigaciones relacionadas con el Programa de Sanidad Básica, conocido como “Cero Letrinas”.

Durante la diligencia, las autoridades accedieron a diversas oficinas, entre ellas Asesoría Legal y la Dirección General de Ingresos, con el fin de recabar información vinculada a una empresa señalada dentro del proceso que investiga la contratación y ejecución de obras en áreas de difícil acceso en el interior del país.

En este caso, se examina un contrato suscrito entre el Ministerio de la Presidencia, en representación del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (CONADES), y una empresa encargada de la construcción de 1,104 unidades sanitarias en comunidades como Mogollón, Bajo Güera, Espino Amarillo, Bahía Honda, Corozal, El Cedro, La Mesa y Las Palmas, en el distrito de Macaracas, provincia de Los Santos.

De acuerdo con un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, el contratista no ejecutó la totalidad de la obra y recibió un desembolso del 25% del valor del contrato correspondiente al anticipo, lo que generó un perjuicio económico al Estado por un monto de B/.718,874.24.