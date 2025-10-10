MiAmbiente inicia auditoría integral al proyecto mina de Cobre Panamá

El periodo de ejecución de la auditoría será de seis meses, contados a partir de la fecha de registro en el sistema PanamáCompras.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) formalizó la entrega de la orden de proceder a la empresa SGS Panamá Control Services Inc., encargada de ejecutar la Auditoría Integral del Proyecto Mina de Cobre Panamá, ubicado en el distrito de Donoso, provincia de Colón.

Con este acto administrativo se da inicio oficial al proceso de evaluación técnica, ambiental, social, legal y tributaria del proyecto minero, que busca verificar el grado de cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales aplicables.

El periodo de ejecución de la auditoría será de seis meses, contados a partir de la fecha de registro en el sistema PanamáCompras. El contrato tendrá una vigencia total de ocho meses, que incluye dos meses adicionales para la etapa de cierre y liquidación.

Durante este tiempo se realizarán labores de campo, revisión documental y análisis de cumplimiento de los parámetros técnicos establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) Categoría III.

MiAmbiente reiteró su compromiso con la transparencia y la participación ciudadana, e invitó a la población y a los sectores interesados a presentar observaciones o sugerencias que puedan fortalecer el desarrollo de la auditoría.

“Esta apertura busca garantizar que el proceso se lleve a cabo de forma rigurosa y ajustada a los principios de evaluación ambiental que promueven la gestión responsable de los recursos naturales del país”, indicó la entidad en un comunicado.

Con este paso, MiAmbiente avanza en la supervisión técnica y en la búsqueda de mayor rendición de cuentas sobre la operación minera más grande del país.