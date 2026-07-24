MiAmbiente refuerza protección de Playa La Marinera y mejora instalaciones para guardaparques

La reserva también cuenta por primera vez con una directora encargada de su administración y con ocho nuevos guardaparques, quienes reforzarán las labores de vigilancia, monitoreo y conservación de las especies que llegan a la zona.

Tonosí, Los Santos/El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) avanza en el fortalecimiento de la conservación de la Zona de Reserva Playa La Marinera, ubicada en el distrito de Tonosí, provincia de Los Santos, uno de los once sitios del mundo donde se registran arribadas masivas de tortugas marinas para anidar.

Como parte de las acciones para mejorar la gestión del área protegida, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, realizó un recorrido por la reserva para supervisar los trabajos de rehabilitación de las instalaciones destinadas a la investigación científica, vigilancia y permanencia del personal.

Durante esta primera etapa se ejecutó el remozamiento de los baños existentes, la construcción de uno nuevo, el reemplazo total del techo y la adecuación de los dormitorios y la cocina. Según la entidad, las mejoras buscan ofrecer espacios más seguros y funcionales a quienes trabajan de forma permanente en la protección del sitio.

La reserva también cuenta por primera vez con una directora encargada de su administración y con ocho nuevos guardaparques, quienes reforzarán las labores de vigilancia, monitoreo y conservación de las especies que llegan a la zona.

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Playa La Marinera es considerada uno de los principales laboratorios naturales de Panamá para la investigación científica y la educación ambiental, debido a la llegada masiva de tortugas marinas durante la temporada de anidación.

MiAmbiente pidió a la población evitar molestar, capturar o cazar a estos animales, así como abstenerse de manipular los huevos, alterar los nidos o ingresar sin autorización a las áreas de desove.

La institución recordó que en Panamá habitan cinco de las siete especies de tortugas marinas existentes en el mundo, por lo que su protección en las costas y aguas nacionales constituye una prioridad para la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas costeros.