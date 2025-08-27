MiAmbiente reitera normas para el avistamiento responsable de ballenas en Panamá

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), a través de su subdirector de Costas y Mares, Marino Ábrego, lanzó un llamado urgente a la población y operadores turísticos para que se respeten las normas establecidas durante el avistamiento de ballenas, tras detectarse casos de conductas irresponsables que ponen en riesgo tanto a los cetáceos como a las personas.

Durante una entrevista, Ábrego expresó su preocupación por imágenes recientes captadas en el archipiélago de las Perlas, donde embarcaciones se acercaron peligrosamente a ballenas y sus crías.

“Estaban a menos de 10 metros de distancia. Eso está totalmente prohibido”, afirmó, al recalcar que este tipo de acciones no solo violan la normativa ambiental, sino que pueden causar estrés, desorientación o lesiones en los animales, e incluso generar accidentes marítimos.

Panamá es un destino clave para el avistamiento de ballenas jorobadas, que cada año migran desde el norte y sur del continente para aparearse y dar a luz en aguas panameñas. Esta temporada, que se extiende de junio a octubre, atrae a turistas y operadores turísticos, pero también exige un manejo responsable para proteger a estas especies.

Distancias y tiempos obligatorios

Ábrego detalló las reglas establecidas que regulan las prácticas de avistamiento en aguas jurisdiccionales:

Para ballenas con crías : se debe mantener una distancia mínima de 250 metros y limitar el tiempo de observación a 15 minutos .

: se debe mantener una distancia mínima de y limitar el tiempo de observación a . Para delfines u otros cetáceos: la distancia mínima es de 100 metros, con un tiempo de observación recomendado de 30 minutos.

Además, se prohíbe estrictamente realizar giros alrededor de los animales, perseguirlos o modificar bruscamente la velocidad de la embarcación, ya que estas acciones alteran su comportamiento natural.

Capacitación obligatoria y sanciones

El funcionario enfatizó que no cualquier persona puede dedicarse al avistamiento turístico. Las embarcaciones, capitanes, guías y turoperadores deben registrarse y capacitarse previamente con la Dirección de Costas y Mares de MiAmbiente. Para fortalecer esta labor, el Ministerio, junto con la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), organizará un taller de buenas prácticas el 4 de septiembre en el Salón de Actos de la AMP, a partir de la 1:00 p.m.

“El objetivo no es multar, sino concienciar. Queremos que esta práctica se haga de manera responsable para que la gente pueda seguir disfrutando de estos espectaculares animales”, señaló Ábrego. No obstante, advirtió que las infracciones pueden acarrear multas de entre 250 y 6 mil dólares, dependiendo de la gravedad.

El Ministerio también hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie malas prácticas durante el avistamiento. “Hemos recibido reportes de personas que han tenido que regañar a capitanes por acercarse demasiado. Esto debe ser una responsabilidad compartida”, destacó.

Las principales zonas de avistamiento en Panamá incluyen el archipiélago de Las Perlas, Taboga, el Golfo de Chiriquí, el Parque Nacional Coiba y la región de Los Santos. Ábrego recordó que Panamá tiene el privilegio de ser un refugio para estos gigantes marinos, pero ese privilegio debe acompañarse de respeto y conservación.

En el marco del Mes de los Océanos, que se celebra en septiembre, MiAmbiente llevará a cabo diversas actividades de educación ambiental, monitoreo y limpieza de playas. Una de las más destacadas será la gran limpieza de playas el 21 de septiembre en el Monumento Histórico de Panamá Viejo, abierta a voluntarios, instituciones y escuelas.

“Queremos mantener este privilegio que tenemos: que las ballenas sigan viniendo a nuestras aguas. Para eso, todos debemos hacer nuestra parte”, concluyó Ábrego.