MiAmbiente intensifica la vigilancia de áreas protegidas y descarta expulsión de productores

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Ambiente (MiAMbiente) reafirmó su compromiso con la conservación de las 123 áreas protegidas del país, tras la preocupación expresada por productores en tierras altas sobre la aplicación de regulaciones ambientales. Tomás Fernández, director nacional de Áreas Protegidas, aseguró que no se trata de desalojar, sino de ordenar, regular y proteger ecosistemas vitales para Panamá.

“El objetivo no es expulsar a nadie. Es recuperar el orden en áreas protegidas donde, por años, hubo desatención institucional”, explicó Fernández en una reciente entrevista. Destacó que todas las áreas protegidas tienen planes de manejo y normas claras, muchas establecidas por ley, como el Parque Nacional Volcán Barú y la Reserva Forestal El Montuoso.

Presencia activa

Una de las razones del malestar entre algunos productores, según Fernández, es el regreso del Estado al campo. Tras la creación de la Escuela de Guardaparques, ya se han formado 300 nuevos guardaparques, quienes ahora vigilan activamente las zonas protegidas junto con la Policía Ambiental.

“La gente siente que hay otros ojos fiscalizando lo que hacen. Pero eso es parte del cumplimiento de la ley”, señaló, al tiempo que recordó que todos los moradores saben que viven en áreas protegidas.

En Volcán, Chiriquí, se ha detectado un desorden en la producción agrícola, con cultivos sin control y uso inadecuado de agroquímicos. MiAMbiente trabaja en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) para promover una producción sostenible, respetando tanto el medio ambiente como los medios de vida de las comunidades.

El nacimiento del río La Villa, un llamado a la conciencia

Fernández destacó la importancia del nacimiento del río La Villa, ubicado en El Montuoso, una zona que alimenta a cuatro ríos clave. “Es un riachuelo, pero su caudal va disminuyendo. Si no protegemos desde arriba, el río se secará”, advirtió.

Las imágenes del nacimiento del río, mostradas públicamente por primera vez, revelan una realidad frágil: aunque la zona ha logrado recuperarse tras años de impacto, aguas abajo el río ya está contaminado.

“Si como panameños no tomamos conciencia de que esto nos involucra a todos, aquí no podemos hacer más nada”, afirmó.

Educación, turismo y biodiversidad

Fernández lamentó que en muchas reuniones solo se hable de producción, y casi nunca del valor natural, cultural y turístico de las áreas protegidas. “Nadie habla del turismo. ¿Quién no querría visitar el nacimiento del río La Villa?”, cuestionó.

MiAMbiente impulsa educación ambiental y sensibilización comunitaria a través de campañas de reforestación, protección de tortugas y cetáceos, y trabajo con comunidades como Toro Bravo de La Pintada.

Actualmente, Panamá cuenta con 18 parques nacionales, 55 áreas protegidas municipales y otras 50 con alto valor biológico. “Tenemos que atender las 123. Y en eso estamos comprometidos”, concluyó.