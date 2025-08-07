Productores de Tierras Altas exigen diálogo ante nuevas normativas ambientales

Los productores califican la situación como preocupante y advierten que, de no encontrar soluciones consensuadas, se podría desencadenar una crisis en el sector agrícola y agropecuario de la región.

Chiriquí, Panamá/Cientos de productores de las Tierras Altas se congregaron recientemente en la sede de la Asociación de la Comunidad Productora, para sostener un encuentro con funcionarios del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), en medio de crecientes tensiones por la implementación de nuevas normativas sobre el uso de tierras ubicadas dentro de los parques nacionales y zonas de amortiguamiento en el área del volcán Barú.

Durante la reunión, que tuvo lugar en el distrito de Tierras Altas y contó con la presencia de productores de Boquete y Renacimiento, se reiteró que la salida de los agricultores de estas tierras "no es negociable", y se propuso una hoja de ruta como punto de partida para un diálogo que permita buscar soluciones viables al conflicto.

“Esto es porque ya hay terrenos aquí que por varias décadas se han estado trabajando, y ellos quieren saber, en realidad, qué es lo que les depara el futuro. Obviamente, la alternativa de salir de los terrenos va a ser imposible”, señaló Lorenzo Jiménez, representante de la Asociación de Productores de Tierras Altas.

Los productores califican la situación como preocupante y advierten que, de no encontrar soluciones consensuadas, se podría desencadenar una crisis en el sector agrícola y agropecuario de la región.

Por su parte, los funcionarios de MiAmbiente y del MIDA presentes en la reunión expresaron su disposición a mantener abiertas las mesas de diálogo con el fin de explorar alternativas sostenibles y socialmente aceptables. Aun así, reconocieron la complejidad del conflicto, que podría escalar si no se abordan adecuadamente las demandas del sector productivo.

