MiBus extiende plazo para participar en el proyecto de movilidad eléctrica en la capital

MiBus da un paso más hacia la electrificación del transporte público en la capital.

Ciudad de Panamá/ Transporte Masivo de Panamá, S.A. (MiBus) anunció la ampliación del plazo de precalificación del proceso de “Adquisición de una solución integral de movilidad eléctrica para el sistema de transporte público de buses de la Ciudad de Panamá”.

Esta medida se formaliza mediante la Enmienda No. 1 al Documento de Precalificación, enmarcada dentro del Proyecto Integral de Electromovilidad y de Aumento de la Resiliencia de la Infraestructura del Transporte Público (PN-L1185/PN-G1012), financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

De acuerdo con la nueva fecha establecida, las solicitudes podrán presentarse hasta las 12:30 p.m. del 11 de diciembre de 2025, mientras que el acto de apertura se realizará a las 12:31 p.m. en las instalaciones de MiBus – Centro de Operación y Ejecución de Los Pueblos, en el corregimiento de Juan Díaz.

Los documentos actualizados y la adenda al pliego de cargos están disponibles en el portal oficial de PanamaCompra (https://www.panamacompra.gob.pa) bajo el número de acto público No. 2025-2-81-01-08-LP-004612.

MiBus recordó que las solicitudes deben entregarse de forma física, ya que no se aceptarán versiones electrónicas.

Con esta actualización, la empresa reafirma su compromiso, junto al BID, de impulsar un sistema de transporte público más moderno, sostenible y resiliente, marcando un paso clave hacia la electromovilidad en la Ciudad de Panamá.