Microempresarios inician trámites para vender en las festividades del 3 y 4 de noviembre

En el caso de los vendedores de alimentos o productos inflamables, deberán cancelar además 80 dólares en total, distribuidos en pagos al Municipio, Ministerio de Salud, Bomberos y la Autoridad de Aseo.

panama/Desde las 6:27 de la mañana de este lunes, decenas de personas acudieron a la sede de la Alcaldía de Panamá para participar en la convocatoria que habilita 160 cupos para ventas durante las festividades patrióticas del 3 y 4 de noviembre.

Miguel Justiniani, representante de la Alcaldía, explicó a TVN Noticias que este año se implementó un sistema de pre-registro digital para evitar las filas y pernoctas en las afueras de la institución. Los aspirantes fueron ingresados al sistema desde el fin de semana y solo deben completar hoy el trámite presencial.

Te puede interesar: ¿Es el acetaminofén culpable del autismo? El peso de la evidencia científica frente al ruido político

Los requisitos incluyen presentar cédula de identidad, carné verde y carné blanco, además de llenar un formulario. El pago de los permisos se realizará el 15 de octubre y varía según el tipo de venta: desde alimentos secos y bebidas hasta bonerías y artículos varios.

En el caso de los vendedores de alimentos o productos inflamables, deberán cancelar además 80 dólares en total, distribuidos en pagos al Municipio, Ministerio de Salud, Bomberos y la Autoridad de Aseo.

“Con esta digitalización buscamos comodidad y orden para los microempresarios que desean trabajar durante las fiestas patrias”, señaló Justiniani.

Los vendedores manifestaron que esperan poder "llevar algo a la casa". Además, manifestó su satisfacción por el trato que han recibido de la Alcaldía.

La digitalización de los vendedores se realizó durante el fin de semana de forma digital.