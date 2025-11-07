MIDA promueve el uso de biotecnología para mejorar la producción de plátano en Barú

Técnicos agropecuarios recomiendan semillas de la variedad Curare, porte bajo, obtenidas in vitro, por su alta productividad y resistencia a condiciones climáticas

Baru/ El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) recomendó a los productores de plátano del distrito de Barú utilizar semillas de la variedad Curare, porte bajo, obtenidas mediante procesos de biotecnología in vitro, con el propósito de mejorar la producción y calidad de este importante cultivo.

Según los especialistas, esta semilla es completamente sana, libre de plagas y enfermedades, y ofrece mayor uniformidad y rendimiento, al producir una mayor cantidad de unidades por racimo. Además, por su tamaño más bajo, resiste mejor los fuertes vientos que suelen afectar la zona platanera durante ciertas épocas del año.

Las recomendaciones fueron presentadas durante una jornada de extensión agrícola desarrollada por técnicos del Mida, agencia de Progreso en Barú, en la que participaron alrededor de 50 productores en las instalaciones de la cooperativa COOPEGOTH, corregimiento de Baco.

Podría leer MiAmbiente inspecciona posible afectación ambiental en el río Matasnillo tras denuncia en redes sociales

El coordinador del evento, el extensionista Víctor Correa, señaló que en Panamá ya existen laboratorios que producen este tipo de semillas, por lo que los agricultores pueden acceder a ellas para sus próximas siembras. Destacó también la importancia de implementar redes de drenaje dentro de las plantaciones, con el fin de evitar el exceso de humedad y reducir la proliferación de microorganismos patógenos.

Correa adelantó que se trabaja en conjunto con empresas productoras para establecer una parcela demostrativa donde los agricultores podrán observar directamente los beneficios y manejo de esta variedad, así como las tecnologías de cultivo que acompañan el proceso.

Con estas acciones, el Mida reafirma su compromiso de impulsar la innovación y sostenibilidad en el sector agropecuario, fortaleciendo la productividad y competitividad del plátano, uno de los rubros de mayor importancia económica en la región occidental del país.