MIDA realiza jornada de control de murciélagos en el sur de Veraguas

Además de la captura de murciélagos, la jornada incluyó la revisión del ganado bovino para la detección del gusano barrenador, brindando así un apoyo integral al productor.

Ante la alta incidencia de murciélagos hematófagos en áreas costeras y en la zona del Parque Cerro Hoya, en la provincia de Veraguas, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), en coordinación con la Agencia de Arenas de Mariato, llevó a cabo una jornada de captura y control en el sur de la provincia.

La intervención se desarrolló en la finca Río Lajas, ubicada en el corregimiento de El Cacao, una zona de difícil acceso a la que solo se puede llegar por vía marítima. La actividad se realizó en la propiedad del productor Carlos Velásquez, donde técnicos especializados atendieron un hato de 78 reses, compuesto por 38 novillas de cría y 40 animales de ceba.

Durante el operativo se logró la captura de 25 murciélagos hematófagos, de los cuales 16 eran hembras y 9 machos. Según explicaron los técnicos del MIDA, los ejemplares capturados pasan por un proceso de clasificación e identificación, tras lo cual se les aplica un tratamiento con anticoagulante antes de ser liberados.

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Este procedimiento permite que, al regresar a sus colonias, los murciélagos tratados actúen como agentes de control biológico, contribuyendo a reducir de manera significativa la población de esta especie.

Los especialistas indicaron que para la captura de hematófagos es importante considerar factores como el estado de la luna, siendo preferible realizar estas jornadas durante la luna llena, lo que facilita la efectividad del operativo.

Además de la captura de murciélagos, la jornada incluyó la revisión del ganado bovino para la detección del gusano barrenador, brindando así un apoyo integral al productor.

Con esta iniciativa, el MIDA reafirma su compromiso con el sector pecuario, mediante acciones dirigidas al control de especies que representan un riesgo sanitario, la reducción de la población de murciélagos hematófagos y la prevención de la rabia paralítica en bovinos, equinos, animales domésticos y seres humanos.