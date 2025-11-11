MIDA y Senafront refuerzan control sanitario en la frontera de Darién

Personal de Cuarentena Agropecuaria capacita a unidades fronterizas para fortalecer la coordinación y el cumplimiento de las normativas sanitarias nacionales.

Darien/Las zonas fronterizas y personal técnico de la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) realizan una inducción al personal del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), en el área de Platanilla, provincia del Darién.

Para fortalecer la coordinación interinstitucional y garantizar el cumplimiento de las normativas sanitarias.

En las actividades realizadas, los especialistas de Cuarentena Agropecuaria explicaron los requisitos y procedimientos para la movilización interna de animales y productos agropecuarios y las normas de resoluciones vigentes que regulan estas acciones a nivel nacional.

Por otro lado, fueron orientados sobre los mecanismos de apoyo en la verificación de animales y el control de los documentos de movilización, en asegurar que el traslado cumpla con las disposiciones sanitarias establecidas.

La capacitación representó una valiosa oportunidad para reforzar la vigilancia sanitaria y la cooperación interinstitucional, especialmente en puntos estratégicos del país.