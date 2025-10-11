Minería ilegal persiste en el Parque Nacional Chagres: cinco personas aprehendidas

Durante la acción operativa, las autoridades decomisaron bateas de madera, palas, piquetas y envases con fragmentos de metal dorado, herramientas que eran presuntamente utilizadas para la práctica de minería ilegal dentro del área protegida.

Colón/A pesar de los constantes operativos en zonas protegidas, la minería ilegal continúa representando una amenaza ambiental en el país. La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio de Ambiente, ejecutó la Operación “Boquerón I”, mediante la cual fueron aprehendidas cinco personas dedicadas a presuntas actividades de extracción ilícita en el río Boquerón, dentro del Parque Nacional Chagres, en la provincia de Colón.

Durante la acción operativa, las autoridades decomisaron bateas de madera, palas, piquetas y envases con fragmentos de metal dorado, herramientas que eran presuntamente utilizadas para la práctica de minería ilegal dentro del área protegida.

Los aprehendidos y todos los indicios recolectados fueron remitidos a las autoridades competentes para el desarrollo del proceso legal y administrativo correspondiente.

La Policía Nacional recalcó que estas acciones forman parte de los esfuerzos para combatir las actividades que causan graves daños ambientales, como la contaminación de cuerpos de agua, la degradación del suelo y la pérdida de biodiversidad.

Las autoridades reiteraron su compromiso de mantener presencia activa en los parques nacionales y continuar con este tipo de operaciones para prevenir el deterioro de los ecosistemas y proteger los recursos naturales del país.