MiAmbiente entrega $1.125 millones para impulsar 15 proyectos productivos sostenibles

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), a través del Proyecto BIORURAL, formalizó la entrega de 15 órdenes de proceder a organizaciones de productores para poner en marcha actividades económicas compatibles con la conservación de la biodiversidad y las áreas protegidas del país.

Estos proyectos comunitarios recibirán un capital semilla por un monto total de B/.1,125,000.00. Este financiamiento busca impulsar iniciativas productivas respetuosas con la biodiversidad, fomentar prácticas sostenibles y abrir nuevas oportunidades para las familias que residen en territorios de alto valor ecológico.

Las organizaciones beneficiadas tienen presencia en cinco provincias: Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, Coclé y Panamá Oeste. Adicionalmente, se incluyen tres comarcas indígenas: Naso Tjër Di, Ngäbe Buglé y Guna Yala, fortaleciendo así el trabajo conjunto entre el Estado y las comunidades rurales en la protección de los ecosistemas.

Entre las entidades comunitarias que recibirán los beneficios se encuentran:

Organización de Mujeres Unidas de Bonyic (OMUB)

Fundación Nuestra Señora del Camino

Cooperativa de Turismo de Santa Fe, RL (Cooptsan RL)

Alianza Agroambiental de Mujeres y Cacao (Amucao)

Asociación Ambiental Degó (Asamdegó)

Y otras organizaciones como el Instituto de Investigación y Desarrollo Kuna Yala (Iidky) y la Fundación Yaguará Panamá.

El Proyecto BIORURAL de MiAMBIENTE está diseñado para promover medios de vida sostenibles en comunidades ubicadas dentro y alrededor de las áreas protegidas. El proyecto impulsa modelos productivos que integran prácticas compatibles con la biodiversidad y la conservación de la naturaleza, fomentando la participación local, el desarrollo económico y el uso responsable de los recursos naturales.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, destacó el compromiso del presidente, José Raúl Mulino, al declarar: “Con este paso brindamos a los productores herramientas para generar ingresos mediante actividades que respetan nuestros ecosistemas. Las comunidades son aliados esenciales para la conservación y hoy iniciamos un proceso para transformar su relación con los recursos naturales y promover la sostenibilidad”.

Con la entrega de estas 15 órdenes de proceder, se marca el inicio de una nueva etapa de trabajo comunitario junto a MiAmbiente, poniendo en marcha actividades innovadoras y alineadas con la protección del patrimonio natural del país.

