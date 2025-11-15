MiAmbiente entrega $1.125 millones para impulsar 15 proyectos productivos sostenibles

Este financiamiento busca impulsar iniciativas productivas respetuosas con la biodiversidad.

Los productores recibiendo el impulso por parte del Ministerio de Ambiente
Los productores recibiendo el impulso por parte del Ministerio de Ambiente / Ministerio de Ambiente

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), a través del Proyecto BIORURAL, formalizó la entrega de 15 órdenes de proceder a organizaciones de productores para poner en marcha actividades económicas compatibles con la conservación de la biodiversidad y las áreas protegidas del país.

Estos proyectos comunitarios recibirán un capital semilla por un monto total de B/.1,125,000.00. Este financiamiento busca impulsar iniciativas productivas respetuosas con la biodiversidad, fomentar prácticas sostenibles y abrir nuevas oportunidades para las familias que residen en territorios de alto valor ecológico.

Las organizaciones beneficiadas tienen presencia en cinco provincias: Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, Coclé y Panamá Oeste. Adicionalmente, se incluyen tres comarcas indígenas: Naso Tjër Di, Ngäbe Buglé y Guna Yala, fortaleciendo así el trabajo conjunto entre el Estado y las comunidades rurales en la protección de los ecosistemas.

Entre las entidades comunitarias que recibirán los beneficios se encuentran:

  • Organización de Mujeres Unidas de Bonyic (OMUB)
  • Fundación Nuestra Señora del Camino
  • Cooperativa de Turismo de Santa Fe, RL (Cooptsan RL)
  • Alianza Agroambiental de Mujeres y Cacao (Amucao)
  • Asociación Ambiental Degó (Asamdegó)

Y otras organizaciones como el Instituto de Investigación y Desarrollo Kuna Yala (Iidky) y la Fundación Yaguará Panamá.

El Proyecto BIORURAL de MiAMBIENTE está diseñado para promover medios de vida sostenibles en comunidades ubicadas dentro y alrededor de las áreas protegidas. El proyecto impulsa modelos productivos que integran prácticas compatibles con la biodiversidad y la conservación de la naturaleza, fomentando la participación local, el desarrollo económico y el uso responsable de los recursos naturales.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, destacó el compromiso del presidente, José Raúl Mulino, al declarar: “Con este paso brindamos a los productores herramientas para generar ingresos mediante actividades que respetan nuestros ecosistemas. Las comunidades son aliados esenciales para la conservación y hoy iniciamos un proceso para transformar su relación con los recursos naturales y promover la sostenibilidad”.

Con la entrega de estas 15 órdenes de proceder, se marca el inicio de una nueva etapa de trabajo comunitario junto a MiAmbiente, poniendo en marcha actividades innovadoras y alineadas con la protección del patrimonio natural del país.

Puedes leer: Programa de diálisis peritoneal y colocación de catéteres se traslada a la Ciudad de la Salud

Temas relacionados

Ministerio de Ambiente Proyectos productores
Si te lo perdiste
Lo último
stats