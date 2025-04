Paro docente: Meduca revisa asistencia de docentes en diferentes planteles del país

Panamá/La viceministra Académica de Educación, Agnes De León de Cotes, manifestó que están realizando diferentes recorridos por varios colegios y centros educativos del país, ante el llamado a paro realizado por los gremios magisteriales este miércoles, y aseguró que han registrado una gran asistencia de docentes.

“Estamos haciendo diferentes recorridos para ver el movimiento del día escolar. No podemos dar un balance general, pero sí tenemos un monitoreo a nivel nacional de una gran asistencia de nuestros docentes a sus puestos de trabajo, como corresponde, porque es un día normal de clase”, dijo.

Explicó que en algunos centros educativos los estudiantes han llegado y los profesores los están atendiendo. En otros casos, expresó que los padres de familia son responsables de la decisión de enviar o no a sus hijos.

Nosotros les estamos diciendo que las puertas de los colegios oficiales de nuestro país están abiertas, y aquí están para que los profesores que estén cumpliendo su deber los atiendan”, acotó.

En horas de la mañana, el equipo de TVN Noticias hizo un recorrido por varios colegios de la ciudad de Panamá. Por ejemplo, se visitó el Instituto José Dolores Moscote. En la primera jornada de clases, casi no había presencia de profesores. Se esperaba que al menos 60 docentes se presentaran en la mañana, sin embargo, hasta las 7:30 a.m., no se registró mayor movimiento de personal docente. En este colegio se atiende a aproximadamente 3,500 estudiantes.

Una situación similar se observó en el Instituto América, donde también se habría sentido el impacto del paro docente convocado por 48 horas. De acuerdo con el director del plantel, asistieron 45 docentes de 71 en horas de la mañana. "Estudiantes fueron minorías", dijo.

Todo lo contrario, ocurrió en el Instituto Rubiano, donde se observó gran cantidad de estudiantes y docentes en el plantel.

Este paro tiene previsto finalizar el viernes. A partir de allí, los gremios docentes han anunciado que darán a conocer nuevas acciones. Aseguran que protestan en contra de las reformas a la Caja del Seguro Social, recientemente aprobadas por la Asamblea Nacional y sancionadas por el presidente de la República.

Ante el llamado a huelga de los docentes por 48 horas, con posibilidad de extenderse de forma indefinida, la ministra de Educación, Lucy Molinar, salió al paso el martes 1 de abril y envió una advertencia: se hará cumplir la ley con respecto al descuento.

Dijo que respetan el "derecho de todo el mundo" de estar a favor o en contra, pero que el derecho a la educación de los que menos pueden no puede estar en cuestionamiento. Agregó que es su deber “defender” la educación y que el jueves 3 y viernes 4 de abril serán días de jornada regular.

Con información de Darío Fernández.