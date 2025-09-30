Coclé refuerza medidas de prevención ante casos de leptospirosis

🧪 La leptospirosis se manifiesta principalmente con fiebre alta, diarrea y vómitos, síntomas de tipo gastrointestinal. 🧪 Los distritos con mayor incidencia son La Pintada, Penonomé y Antón.

Coclé/Las medidas sanitarias y campañas de prevención se han reforzado en la provincia de Coclé, sobre todo en las zonas donde la población depende de acueductos rurales para el suministro de agua potable, pese a que los casos de leptospirosis se mantienen bajos, con 13 diagnosticados en lo que va del año.

Entre las acciones preventivas, el Ministerio de Salud (Minsa) destacó la limpieza de predios, sobre todo en áreas donde hay presencia de roedores, reconocidos vectores de la enfermedad.

La leptospirosis se manifiesta principalmente con fiebre alta, diarrea y vómitos, síntomas de tipo gastrointestinal. Los distritos con mayor incidencia son La Pintada, Penonomé y Antón, donde el riesgo aumenta durante la temporada de lluvias debido a la crecida de los ríos, que facilita la propagación de la bacteria.

Se trata de una enfermedad zoonótica causada por bacterias del género Leptospira, que se transmite de animales a humanos de manera directa o indirecta. El Minsa destacó que mantiene acciones de monitoreo y prevención en distintos puntos de la provincia para reducir la exposición de la población y controlar posibles brotes.

Con información de Nathali Reyes