Minsa evalúa planes de evacuación en centros de salud de Herrera.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) puso en marcha una serie de evaluaciones de las instalaciones sanitarias en la provincia de Herrera para verificar el estado y funcionalidad de sus planes de evacuación, como parte de los preparativos del II Simulacro Nacional de Respuesta ante Desastres.

La iniciativa busca determinar cuáles centros de salud están en condiciones óptimas para participar en este ejercicio de emergencia, considerado fundamental para fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario nacional.

Mario Campos, coordinador regional de la Oficina Integral de Riesgos a Desastres en Salud (OIRDS) en Herrera, lidera junto a su equipo técnico las inspecciones que incluyen revisión de protocolos, evaluación de rutas de evacuación y análisis de las condiciones de seguridad de cada infraestructura sanitaria.

El próximo simulacro nacional representa una oportunidad estratégica para poner a prueba los mecanismos de coordinación, comunicación y evacuación en el sector salud, con el objetivo de mejorar la preparación tanto del personal sanitario como de las comunidades. La actividad forma parte del compromiso institucional del Minsa con la gestión de riesgos en salud.