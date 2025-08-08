Minsa realiza jornada de sensibilización para personal que atiende a privados de libertad

En el país hay una población carcelaria de aproximadamente 16,000 privados de libertad.

Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) desarrolló este viernes una jornada de actualización y sensibilización enfocada en temas relacionados con la atención de personas privadas de libertad.

La actividad reunió a custodios, policías, personal administrativo y de salud que labora en los diferentes centros penitenciarios del país, especialmente en aquellos ubicados en el distrito de Panamá.

Miguel Chong, jefe del personal de salud del sistema penitenciario del Minsa, explicó que, con una población carcelaria de aproximadamente 16,000 personas, se requiere de un protocolo organizado para garantizar una atención médica adecuada.

Estos privados de libertad tienen su protocolo de atención diaria. Por pabellón, por sector, son trasladados a la clínica para recibir esa atención”, detalló el Chong.

El funcionario explicó que dentro de los centros se brinda tratamiento a pacientes con enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes, así como a personas con VIH o tuberculosis.

“Tratamos de darle una atención diaria a cada sector, a cada pabellón, dentro del complejo La Joya, que incluye La Joya, La Joyita y Nueva Joya”, señaló.

La jornada también resaltó la necesidad de contar con personal médico capacitado y suficiente, debido al tamaño de la población penitenciaria y la complejidad de los casos que se presentan.

“El personal que trabaja dentro de los centros penitenciarios necesita estar capacitado para atender correctamente a estas personas que, si bien es cierto, se encuentran pagando una condena, también tienen derecho a su salud”, sostuvo Chong.

Con estas acciones, el Minsa busca fortalecer la calidad de la atención médica en los centros penitenciarios y asegurar que el personal involucrado esté preparado para brindar una atención digna, integral y conforme a los derechos humanos.

Con información de Yamy Rivas