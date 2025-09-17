Nueva aplicación del Minsa permitirá a usuarios ubicar centros de salud y conocer servicios disponibles

La aplicación está disponible de forma gratuita mediante acceso directo desde la página web oficial del Minsa, el portal especializado instalaciones.minsa.gob.pa o a través del portal del paciente MinSalud.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) presentó una nueva aplicación móvil de servicios de salud, una herramienta tecnológica que busca facilitar el acceso equitativo, oportuno y eficiente a la atención médica en todo el territorio nacional.

La plataforma permite a los usuarios ubicar de manera rápida y sencilla las instalaciones de salud más cercanas, así como conocer los servicios que ofrecen. Con ello, la institución refuerza su compromiso con el fortalecimiento de la atención primaria y la transformación digital del sistema sanitario.

A través de la aplicación, la ciudadanía puede consultar información sobre subcentros, centros, policentros, Minsa-Capsi y hospitales, incluyendo horarios de atención y disponibilidad de servicios como medicina general y especializada, odontología, farmacia, laboratorio clínico, imagenología, electrocardiogramas, inhaloterapia y clínicas de heridas, entre otros.

“Esta plataforma representa un paso importante hacia un sistema de salud más moderno, inclusivo y centrado en el paciente. Estamos acercando los servicios a la comunidad, facilitando el ejercicio pleno del derecho a la salud de toda la población”, afirmó el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo. La aplicación está disponible de forma gratuita mediante acceso directo desde la página web oficial del Minsa, el portal especializado instalaciones.minsa.gob.pa o a través del portal del paciente MinSalud.

Por su parte, la directora de Provisión de Servicios, Yelkys Gill, explicó que la herramienta se integra con los sistemas de información existentes del Minsa y ya se encuentra habilitada en las regiones de salud de Metropolitana, Panamá Norte, Panamá Oeste, Panamá Este, Veraguas, Herrera, Los Santos y Coclé.

De acuerdo con la entidad, el lanzamiento de esta aplicación no solo busca mejorar la experiencia de los usuarios al momento de acceder a los servicios médicos, sino también optimizar el uso de la infraestructura disponible y fortalecer la eficiencia del sistema de salud nacional.