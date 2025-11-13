Ministra de Trabajo se refiere a presuntas irregularidades en un call center, asegura que se han hecho inspecciones

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) ha realizado cuatro inspecciones de oficio durante 2025 y que existen cinco denuncias formales ante la Dirección General de Trabajo, de las cuales una ya se encuentra en un Juzgado de Ejecución.

Ciudad de Panamá, Panamá/La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, se refirió este jueves 13 de noviembre a una denuncia divulgada en redes sociales sobre presuntas irregularidades en la empresa Alórica.

Muñoz explicó que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) ha realizado cuatro inspecciones de oficio durante 2025 y que existen cinco denuncias formales ante la Dirección General de Trabajo, de las cuales una ya se encuentra en un Juzgado de Ejecución.

“Lo que indica que el ministerio está haciendo lo que a nosotros nos corresponde, que es velar por que el derecho laboral de los panameños y de los trabajadores se cumpla”, afirmó la titular de la cartera.

Te podría interesar: Gobierno anuncia próximas inauguraciones de hospitales y centros de salud en Chiriquí y Los Santos

Muñoz calificó como “de mal gusto” algunos señalamientos publicados en redes sociales, indicando que existe un marco legal que regula la actuación de la institución y que, cuando un hecho constituye un delito, corresponde al Ministerio Público investigarlo. Agregó que cualquier ciudadano, sin importar su cargo, tiene la obligación de denunciar ante las autoridades competentes cuando tenga conocimiento de un posible delito.

La ministra también recordó que detrás de cada caso hay familias afectadas y pidió evitar que el dolor de las personas sea utilizado para realizar una "noticia para hacer presión popular".

Las declaraciones surgen luego de que se viralizara un video en el que una persona denunciaba la presunta muerte de "otro trabajador" dentro de la empresa Alórica. Hasta el momento, la compañía no ha emitido un comunicado sobre lo ocurrido.