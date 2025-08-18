Mitradel presentará Ley de Pasantías para impulsar empleabilidad juvenil

Ciudad de Panamá, Panamá/La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Jackeline Muñoz de Cedeño, anunció que en los próximos días presentará en Consejo de Gabinete el proyecto de Ley de Pasantías, una iniciativa que busca abrir oportunidades laborales para jóvenes en el sector privado mediante prácticas profesionales de un año.

Durante una reunión con la Junta Directiva del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), la titular de Mitradel explicó que la propuesta también contempla la creación de un marco legal para el empleo a tiempo parcial (part-time), igualmente enfocado en la población juvenil.

“Es importante visitar, trabajar y fortalecer los lazos con las empresas para abrir espacios para el pleno empleo con políticas inclusivas y colaborativas que permitan que el país surja”, expresó Muñoz de Cedeño.

Muñoz detalló que "se trata de pasantías de un año. No nos cuesta a nosotros como estado (…) Ayudar a ese joven pasante a que pueda recibir algo económico para poder terminar de hacer su pasantía y tener una experiencia". La ministra destacó que gracias a los reclutamientos focalizados, las contrataciones han aumentado un 8% en lo que va del año, y que la bolsa de empleo del Mitradel ya cuenta con más de 2,100 empresas registradas.

En materia de inclusión, subrayó que 355 personas con discapacidad han sido contratadas de manera permanente, como resultado de los procesos de intermediación y sensibilización empresarial realizados a través del programa Aula Talento Sin Barrera “Anita Correa”.

Muñoz de Cedeño también informó que el Programa de Orientación Vocacional y Empleo (POVE) proyecta beneficiar a más de 10 mil jóvenes, ayudándolos a identificar carreras alineadas con las demandas del mercado. A esto se suma el próximo lanzamiento del Observatorio del Mercado Laboral, que proporcionará datos para una mejor planificación en materia de empleo.

En cuanto a seguridad laboral, resaltó que los accidentes fatales en obras de construcción se redujeron en un 36% en el último periodo, pasando de 7 a 4 casos. Además, anunció que los inspectores de la Dirección de Inspección contarán con cámaras corporales, lo que dará mayor transparencia a su labor.

El presidente de Conep, Gabriel Diez Montilla, valoró los avances presentados y destacó la labor del Mitradel por mantener un diálogo abierto y equitativo con el sector privado para dinamizar la economía y generar más empleos. "Con los programas de reclutamiento focalizado ya vemos un 8% más de contrataciones en comparación con el año pasado. Son acciones que empiezan a sentirse en el mercado”, afirmó Diez Montilla.