Ministerio de Gobierno asume traspaso de Juzgados Comunitarios en Los Santos para fortalecer la justicia local

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Gobierno (Mingob), a través de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, continúa con el proceso de traspaso de los despachos de los Juzgados Comunitarios de la provincia de Los Santos, con el objetivo de fortalecer la atención en los distritos que conforman el circuito 7-1, que incluye Las Tablas, Guararé, Pocrí y Pedasí.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, encabezó este proceso junto a su equipo técnico, notificando a 40 profesionales, entre jueces comunitarios, secretarios, oficinistas y notificadores, sobre sus nuevas funciones, con el fin de garantizar el funcionamiento efectivo de los 10 Juzgados Comunitarios que pasarán oficialmente bajo la administración del Mingob.

Montalvo destacó que esta es la primera convocatoria realizada de manera transparente con el apoyo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), para la selección de aspirantes dentro del nuevo modelo de Justicia Comunitaria, orientado a brindar mayor independencia y eficiencia en la resolución de conflictos locales.

Por su parte, el gobernador de Los Santos, Fernando González, resaltó la importancia de este proceso, señalando que “se brinda una oportunidad a los participantes para trabajar y sobre todo con la asistencia de la ministra, tratando que la gente se sienta tranquila, con mucho deseo de trabajar, seguir adelante y realizar los cambios que todos queremos que se hagan en el sistema de justicia comunitaria”.

El diputado Carlos Afú, diputado del circuito 7-1, también valoró el avance, indicando que esta convocatoria permitirá formalizar la designación de los nuevos funcionarios.

“La ministra está haciendo, ella quiere una independencia de los jueces, que no tengan cuestiones políticas, sino que dicten sentencias como tiene que ser”, afirmó.

Varios de los participantes expresaron su satisfacción por formar parte de este proceso, asegurando su compromiso con los principios de imparcialidad y equidad, de manera que la justicia comunitaria “no beneficie a unos sobre otros, sino que se aplique de forma justa en todas las comunidades”.