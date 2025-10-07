Mitradel impulsa reclutamiento para la nueva justicia comunitaria de paz en Coclé

Se ofrecen 212 oportunidades de empleo para quienes cuenten con las habilidades y el perfil necesario para ocupar los cargos.

Coclé/El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) continúa con el proceso de reclutamiento focalizado para la selección de profesionales que formarán parte de la nueva justicia comunitaria de paz, esta vez en la provincia de Coclé, como parte de una iniciativa liderada por el Ministerio de Gobierno.

En esta fase, se ofrecen 212 oportunidades de empleo para quienes cuenten con las habilidades y el perfil necesario para ocupar los cargos de jueces de paz (abogados idóneos), administrativos, notificadores y secretarios judiciales.

Las personas interesadas deberán registrarse en la bolsa de empleo nacional a través del portal www.empleospanama.gob.pa. Aquellos que resulten preseleccionados, con base en sus hojas de vida, deberán acudir el viernes 17 de octubre a la Dirección Regional de Mitradel en Aguadulce para continuar con el proceso de selección.

Este mecanismo de reclutamiento ya se ha implementado en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Bocas del Toro y Chiriquí, generando al menos 1,224 oportunidades laborales de forma transparente y equitativa, con el propósito de garantizar una justicia comunitaria efectiva e imparcial.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos del Gobierno Nacional, encabezado por el presidente José Raúl Mulino, para fortalecer el acceso a la justicia comunitaria en todo el país. La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz de Cedeño, destacó la importancia de reforzar los mecanismos de resolución pacífica de conflictos, promoviendo la convivencia y la seguridad social dentro de las comunidades.