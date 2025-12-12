Ministerio de Obras Públicas realiza reparaciones vía de Pedro Miguel en Ancón

El MOP busca mejorar la movilidad y ofrecer mayor seguridad vial en las áreas transitadas por los residentes, turistas y transportistas.

Ancón, Ciudad de Panamá/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) realizó una jornada de rehabilitación vial en la avenida Omar Torrijos, específicamente frente al mirador de las esclusas de Pedro Miguel, en el corregimiento de Ancón. Este punto es muy frecuentado por turistas que se detienen a observar el tránsito de barcos por el Canal de Panamá.

Según David Cedeño, director del Área Canalera del MOP, informó que los trabajos forman parte de un esfuerzo continuo para atender las solicitudes de la comunidad y reforzar la seguridad en vías altamente transitadas, donde el funcionario detalló que, además de las 14 toneladas colocadas en el día de hoy, también se aplicaron 6 toneladas adicionales, que alcanzaron un total de 20 toneladas destinadas a esta intervención a la movilidad segura y así poder atender solicitudes de residentes, transportistas y visitantes.

Los trabajos de mantenimiento se percibieron de inmediato, donde los conductores y usuarios del transporte público reportaron una vía más estable y fluida para el desplazamiento diario.

Además, Pedro Miguel es una pequeña comunidad situada dentro del corregimiento de Ancón y cercana a las esclusas de Miraflores y al Puente Centenario; es considerada como un punto turístico y de conexión vehicular; es por ello que se busca mejorar las vías para el beneficio de los residentes, transportistas y visitantes.

El MOP avanza con las obras de plan de rehabilitación vial, reafirmando la presencia del Estado en áreas estratégicas y reforzando la infraestructura que se encarga de sostener el flujo turístico y logístico de la zona canalera.

