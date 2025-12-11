Ministerio de Obras Públicas realiza jornadas de mantenimiento en Chepo

El MOP se encarga de aplicar más de 26 toneladas de asfalto caliente en una nueva jornada de mantenimiento vial en Chepo.

Chepo, Panamá Este/El Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través de su Dirección Regional de Panamá Este, llevó a cabo tres jornadas de mantenimiento vial en diferentes puntos del distrito de Chepo, donde se aplicaron más de 26 toneladas de asfalto caliente con el objetivo de mejorar la movilidad y reforzar la seguridad de quienes transitan diariamente por esta ruta.

En el sector 3 del corregimiento de Las Margaritas, se dio a conocer que las cuadrillas del MOP colocaron más de 16 toneladas de mezcla asfáltica; esta intervención busca optimizar la rodadura y garantizar una mejor transitabilidad en la zona.

Otro de los puntos atendidos fue el sector Unión de Azuero, en la vía que conduce hacia Chichebre, donde se aplicaron más de 10 toneladas de asfalto para recuperar esos tramos claves para reforzar la conexión interna del distrito.

Te puede interesar: Aprehenden a representante, exfuncionario del MOP y a apoderado legal de empresa por presunto peculado

En el sector de Tanara, frente a la piquera de buses, se realizaron trabajos dirigidos a mejorar el drenaje y estabilizar la vía, ya que en este punto se instalaron 12.1 metros lineales de tuberías de 18 pulgadas de diámetro, junto con sus respectivos cabezales, donde se conformó la calzada de rodadura utilizando material de capa base, aplicando un volumen total de 28 m³, con el fin de garantizar un mejor sistema de drenaje y mayor estabilidad estructural.

Estas mejoras forman parte del programa de mantenimiento vial de la Dirección Regional del MOP en Panamá, donde se ha mantenido activo durante todo el año 2025, reafirmando su compromiso con ofrecer vías en mejores condiciones para las comunidades del área.

Puedes leer: MOP y Alcaldía de San Miguelito evalúan estado de los puentes peatonales en la vía Transístmica