Ministerio Público investiga paradero de contenedores de la antigua cárcel de La Chorrera

De los 66 contenedores, 41 fueron entregados a juntas comunales, 6 al Cuerpo de Bomberos, 2 a una fundación, 12 están bajo custodia de la empresa recicladora encargada del desmontaje, y 5 fueron declarados como pérdida total.

la chorrera/La Sección de Atención Primaria de La Chorrera inició una investigación de oficio por el presunto delito de peculado, tras la circulación en redes sociales de imágenes que denunciaban la supuesta venta de contenedores que anteriormente conformaban la cárcel pública del distrito.

Semanas atrás, el Sistema Penitenciario desmanteló dicha cárcel, señalada en múltiples ocasiones como escenario de violaciones a los derechos humanos. Los contenedores fueron donados al Municipio de La Chorrera.

En total, se entregaron 66 contenedores, los cuales debían ser distribuidos entre juntas comunales, una fundación y el Cuerpo de Bomberos, con el objetivo de beneficiar a la comunidad.

Ante las acusaciones, el secretario de la Alcaldía, Roberto Lee, declaró que, una vez entregados los contenedores, la responsabilidad sobre su uso recae en los receptores. Recalcó que las entregas se realizaron formalmente, respaldadas por documentos firmados, y que desde ese momento la Alcaldía dejó de tener control sobre ellos.

“No estoy diciendo si los vendieron o no”, expresó.

Por su parte, Horacio Candelario, representante de Barrio Balboa, informó que recibió tres contenedores, los cuales se encuentran en el cuadro de El Hatillo, donde está previsto desarrollar un proyecto en el futuro.

Información de Yiniva Caballero