Ministerio Público investiga salida no autorizada de dos adolescentes de un hogar adscrito al Mides en Coclé

Coclé/La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que, a través de la Unidad Especializada de Desaparecidos y la Fiscalía Regional de Coclé, se inició una investigación de oficio tras la salida no autorizada de dos menores de edad de un hogar adscrito al Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Según detalla el comunicado oficial, personal del Mides fue quien alertó a las autoridades sobre esta situación.

Las autoridades mantienen las diligencias correspondientes para dar con el paradero de las jóvenes y garantizar su protección integral.

Por su parte, el Mides detalló que la situación se registró el sábado 18 de octubre. Las adolescentes tienen 15 y 16 años.

Según la institución, la alerta se realizó de manera inmediata, cumpliendo con los requisitos para la activación de la alerta Amber. Así mismo, además del Ministerio Público, se puso en aviso a la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia y a la Policía Nacional.

De acuerdo con el Mides, el hogar alberga a niños, niñas y adolescentes, por lo que se estaría tratando del Hogar Beatriz Jaén.

En el breve comunicado, la institución no aclaró cómo se dieron las circunstancias de la salida no autorizada.

Ambas instituciones se comprometieron a seguir garantizando la integridad y seguridad de los niños y adolescentes.