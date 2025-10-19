'Nadie le pertenece a nadie': el mensaje de monseñor Ulloa ante aumento de femicidios y violencia contra la mujer

El arzobispo subrayó que persisten mentalidades dañinas y retrógradas que deben erradicarse por completo, recordando que, en pleno siglo XXI, “nadie es dueño de nadie”.

Ciudad de Panamá/Las muertes de mujeres a manos de sus agresores continúan estremeciendo al país. Este domingo, monseñor José Domingo Ulloa alzó su voz desde el púlpito, advirtiendo que es momento de cambiar mentalidades y actuar con firmeza, porque —como él mismo dijo— “nadie le pertenece a nadie”.

Durante la homilía dominical, monseñor Ulloa expresó su preocupación por los recientes casos de femicidios que han sacudido la conciencia nacional. En su mensaje, hizo un llamado urgente a reflexionar sobre la violencia que sigue cobrando la vida de mujeres en Panamá.

El arzobispo subrayó que persisten mentalidades dañinas y retrógradas que deben erradicarse por completo, recordando que, en pleno siglo XXI, “nadie es dueño de nadie”.

También le puede interesar: Violencia contra la mujer: El reto de articular un sistema que evite el femicidio

Asimismo, insistió en la necesidad de revisar las políticas públicas y fortalecer los programas de prevención, con la participación de expertos en salud mental, orientación espiritual e inteligencia emocional, para atacar las raíces del problema y no solo sus consecuencias.

Las declaraciones de monseñor Ulloa se producen tras los más recientes hechos de violencia contra la mujer, en los que varias víctimas perdieron la vida a manos de sus agresores.

De acuerdo con cifras del Ministerio Público, hasta el mes de septiembre se contabilizan 36 casos en total, de los cuales 15 corresponden a muertes violentas, 12 a femicidios y 9 a intentos de femicidio.

Información de Heady Leane Morán

También podría leer: