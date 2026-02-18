Ministerio Público tramitó más de mil casos durante los carnavales

El informe detalla que la mayor carga de denuncias se concentró en la Fiscalía Metropolitana, donde se contabilizaron 215 casos.

Ciudad de Panamá/Las festividades del Carnaval concluyeron este año con un saldo de 1,023 casos tramitados por el Ministerio Público a nivel nacional. De acuerdo con el informe oficial que comprende el periodo del 14 al 17 de febrero, las autoridades mantuvieron una operatividad continua para atender las incidencias reportadas durante los cuatro días de asueto.

La mayor concentración de denuncias se localizó en la capital. La Fiscalía Metropolitana encabezó la lista con 215 casos, consolidándose como la zona de mayor actividad judicial. Por su parte, la Sección de Familia reportó 54 ingresos, mientras que la Fiscalía Regional de San Miguelito gestionó 52 situaciones legales.

Fuera de la ciudad capital, el movimiento judicial fue igualmente significativo, especialmente en las provincias con mayor afluencia de turistas:

Panamá Oeste: 163 casos (la cifra más alta en provincias).

163 casos (la cifra más alta en provincias). Los Santos: 124 casos.

124 casos. Chiriquí: 119 casos.

119 casos. Coclé: 59 denuncias.

Otras provincias como Herrera (47), Colón (37), Veraguas (33) y Bocas del Toro (31) mostraron cifras moderadas, mientras que las zonas con menor registro fueron Darién con 4 casos y las comarcas con un total de 5. Así mismo, la Fiscalía Anticorrupción reportó la apertura de un expediente durante este periodo.

En el ámbito de los delitos especializados, las fiscalías de drogas gestionaron 83 procesos. La eficiencia en la tramitación permitió que 17 de estos casos culminaran en sentencias condenatorias inmediatas, vinculadas principalmente a delitos de posesión agravada y tráfico internacional de sustancias ilícitas.

Además, en lo que respecta a delitos comunes, 51 casos fueron presentados ante jueces de garantías en diversas jurisdicciones para la validación de aprehensiones y formulación de cargos.