Ministerio de Salud detecta irregularidades sanitarias en operativo en la Vía España

Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) realizó un operativo de verificación sanitaria en la ruta de la Vía España, donde se detectaron múltiples irregularidades entre los vendedores de alimentos, principalmente por la falta de carnés de salud y malas prácticas en la manipulación de productos.

Estamos ya multando personas que no cuentan con el carné verde, personas que están trabajando sin ningún tipo de vestimenta correcta. También estamos viendo lo más esencial: el hielo dentro de las partes cárnicas, contaminación cruzada dentro de un solo envase, tanto la carne como el vegetal. Entonces, todas estas cosas estamos verificando para evitar la contaminación”, explicó Tamara Saucedo, funcionaria del Minsa.

Durante el recorrido, las autoridades retiraron bebidas vencidas y alimentos sin las normas básicas de salubridad, además de imponer multas que van desde 5 hasta 20 dólares, según la gravedad de la infracción.

Un comerciante que mantenía su documentación en regla valoró positivamente el operativo.

Se ve bien la participación del Ministerio de Salud. De igual manera, nos enseña a mantener la limpieza, todo en orden, los productos con su hielo y cumplir con las reglas como están establecidas”, expresó el comerciante.

El Minsa anunció que estos operativos continuarán el día de mañana en otras rutas, e hizo un llamado a la población a verificar que los vendedores cuenten con sus carnés de salud y con el sello de aprobación sanitaria antes de consumir o adquirir alimentos en la vía pública.

Con información de Luis Mendoza.