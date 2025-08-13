Ministerio de Salud extiende estrategia 'Hearts' a las regiones Metropolitana y de Panamá Norte

Este plan se va a implementar en la Región de Salud de Panamá Norte, Región Metropolitana, y se va a fortalecer en seis instalaciones de la Región de Salud de San Miguelito.

Panamá/Con la finalidad de actualizar al personal de salud en la prevención y control de las enfermedades cardiovasculares, el Departamento de Enfermedades No Transmisibles de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Salud (Minsa), junto al apoyo técnico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), llevaron a cabo una jornada de ampliación y fortalecimiento de la estrategia “Hearts”.

Durante este acto, el Minsa hizo énfasis en la atención integral de la hipertensión arterial y la práctica de los paquetes técnicos HEARTS de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en los que brinda un marco operativo para el manejo del riesgo cardiovascular en la atención primaria de salud.

“La estrategia prioriza contar con protocolos, basados en evidencia, acceso a medicamentos esenciales y el fortalecimiento del trabajo en equipo en los centros de atención primaria”, enfatizó el departamento de enfermedades no transmisibles.

Te interesa saber: Minsa informa de muerte de menor en Veraguas; indican que fue tratada previamente por un curandero

De acuerdo al Minsa, estas acciones van encaminadas a mejorar la atención, aumentar la captación y el control de pacientes hipertensos, en función de promover la vigilancia, mejora mediante autoevaluaciones y seguimientos.

En esta actividad participaron directores, regionales, coordinadores del programa de salud de adulto, personal médico, de enfermería, nutrición, también registros médicos, entre otros.